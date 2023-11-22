Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Chp Lideri Özel’e Ziyaret

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Başkan Deveci, CHP Lideri Özel’e, Samsun'un simgesi 'Onur Anıtı' heykeli de hediye etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Başkan Deveci, CHP Lideri Özel’e, Samsun'un simgesi "Onur Anıtı" heykeli de hediye etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu. Eşi Avukat Gülay Deveci ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM grup toplantısına katılan Başkan Deveci, daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile makamında bir araya geldi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Avukat Gülay Deveci’nin de eşlik ettiği ziyarette Genel Başkan Özel’e, Samsun'un simgesi "Onur Anıtı" heykeli de hediye edildi.

GRUP TOPLANTISINA KATILDI

Başkan Deveci, CHP grup toplantısı sonrasında sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Cumhuriyet Halk Partimizin Meclis Grup Toplantımıza katılarak, coşkumuza ortak oldum. Genel Başkanımız Özgür Özel’in de dediği gibi, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL GÜNLERE”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşıma ise ”Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Samsun Milletvekilimiz Murat Çan ile birlikte ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Sayın Genel Başkanımıza Atakum’un ve Samsun’un sevgi ve selamlarını ilettik. Hep birlikte daha güzel günlere" notunu düştü.

Anka Haber Ajansı