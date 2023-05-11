Atakum Belediye Başkanı Deveci’den Millet İttifakı'nın Samsun Mitingine Davet

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 12 Mayıs Cuma günü yapacağı mitinge tüm Samsunluları davet etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 12 Mayıs Cuma günü yapacağı mitinge tüm Samsunluları davet etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, 12 Mayıs Cuma günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 13.30’da Samsunlularla buluşacak.

Başkan Deveci, Twitter hesabından yayınladığı video ile 14 Mayıs seçimleri öncesinde Millet İttifakı’nın Samsun’da düzenleyeceği son mitinge tüm yurttaşları davet etti. Deveci, “Gelin hep birlikte baharın gelişini, şehrimizde karşılayalım. Aydınlık yarınlar için tüm yurttaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Anka Haber Ajansı