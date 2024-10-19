Atama Kararları Resmi Gazete'de

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazeteki karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Safa Koçi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'na İş Müfettişi Erhan Taylan atandı.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Başmüfettişlikleri'ne ve Vergi Müfettişliği'ne, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Başmüfettişlikleri'ne ve Ticaret Müfettişliği'ne de atamalar yapıldı.

Helal Akreditasyon Kurumu; Yönetim Başkanlığı'na Zafer Soylu, Genel Sekreterliği'ne Mustafa Süleyman Beşli atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görevden alma ve atamalar

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker görevden alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk de görevden alınırken yerine Melikunnas Özkaya, 2. Bölge Müdürlüğü'ne; 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 4. Bölge Müdürlüğü'ne; 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda atamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan; Marmaris Bölge Liman Başkanlığı'na; Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat, Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı'na Mustafa Yılmaz, İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'na Atilla Piralioğlu, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığı'na Bülent Eyüpoğlu, Mersin Bölge Liman Başkanlığı'na Aytekin Sarıca, Tuzla Bölge Liman Başkanlığı'na Ahmet Porsuk atandı.

Anka Haber Ajansı