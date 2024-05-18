Atama Ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de: Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu Görevden Alındı

Atama Ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de: Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu Görevden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Atama' ve 'Görevden Alma' kararlarına göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Atama" ve "Görevden Alma" kararlarına göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "atama" ve "görevden alma" kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Türkiye'nin Angola Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Muhammet Mustafa Çelik atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'ne Muharrem Kurt'un, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ise Özge Aydiş Toy'un ataması gerçekleştirildi.

19 İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Kararda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürü Tekin Balcı'nın ve Rize İl Müdürü İdris Altıntaş'ın görevlerinden alındığı belirtildi.

Yeni atamalar kapsamında ise il müdürlüklerine, Amasya'da Veysel Topkaya, Bitlis'te Vefa Akdoğan, Çorum'da Sahit Aydın, Elazığ'da Ömer Faruk Ergün, Hakkari'de Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş'ta Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu'da Harun Köksalan, Malatya'da Ali Sait Çeçen, Manisa'da Mustafa Kılıç, Mersin'de Naci Yılmaz, Muğla'da Yakup Küçük, Muş'ta Ahmet Kırtay, Ordu'da Harun Tan, Sivas'ta Özgür Kızıltaş, Samsun'da Kemal Gümüşküyücü, Şırnak'ta Salih Kaya, Tokat'ta Kıymet Boztaş, Yozgat'ta Arif Topal, Zonguldak'ta Mehmet Türkmen Köse getirildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İstanbulluları Chp'nin Saraçhane'deki Eğitim Mitingine Davet Etti
Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İstanbulluları Chp'nin Saraçhane'deki Eğitim Mitingine Davet Etti
İzmir'de Deva Paartisi'nden İstifa Eden 83 İsim Chp'ye Katıldı
İzmir'de Deva Paartisi'nden İstifa Eden 83 İsim Chp'ye Katıldı
Erdoğan: Çiftçilere Verilecek Küçük Ekipman Kredisi Limitini 150 Bin Liradan 250 Bin Liraya Çıkarıyoruz
Erdoğan: Çiftçilere Verilecek Küçük Ekipman Kredisi Limitini 150 Bin Liradan 250 Bin Liraya Çıkarıyoruz
Avukatlardan Kobani Davası Kararına Tepki: Verilen Cezalar Siyasi Bir Kararın Sonucu, Kararı Tanımıyoruz
Avukatlardan Kobani Davası Kararına Tepki: Verilen Cezalar Siyasi Bir Kararın Sonucu, Kararı Tanımıyoruz
28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: ”tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik”
28 Şubat Davası Hükümlüsü Komutanlar Tahliye Edildi: ”tamamen Bir Kumpasın İçerisindeydik”
Ali Babacan, Kobani Davası Kararını Değerlendirdi: "siyasi Yumuşama Lafta, Göstermelik Ziyaretlerde Kaldı”
Ali Babacan, Kobani Davası Kararını Değerlendirdi: "siyasi Yumuşama Lafta, Göstermelik Ziyaretlerde Kaldı”
Türker Ateş: Ekonomide Durgunluk Artarken İşsiz Ordusu Çoğalıyor
Türker Ateş: Ekonomide Durgunluk Artarken İşsiz Ordusu Çoğalıyor