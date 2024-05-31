Atama Ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Atama Ve Görevden Alma Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı

Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

(ANKARA) - Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri Ali Akkurt ve Embiya Yıldırım ile Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Ateş görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla ayrıca;

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, başkontrolörlük ve kontrolörlük görevlerine atamalar gerçekleştirilirken; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan müfettişlik, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan başmüfettişlik görevlerine atama yapıldı.

Anka Haber Ajansı

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