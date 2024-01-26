Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, Chp'den İstifa Ettiğini Açıkladı

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, Chp'den İstifa Ettiğini Açıkladı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, X hesabından bu akşam yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İlgezdi'nin istifa mesajı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."

Anka Haber Ajansı

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