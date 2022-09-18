Ataşehir'de 2 Yaralının Olduğu Silahlı Kavga Kamerada

Ataşehir'de 2 Yaralının Olduğu Silahlı Kavga Kamerada

ATAŞEHİR'de, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan 1'i ile olayla ilgisi olmayıp merdivende oturan 1 mahalle sakini yaralandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan 1'i ile olayla ilgisi olmayıp merdivende oturan 1 mahalle sakini yaralandı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan 1'i ile olayla ilgisi olmayıp merdivende oturan 1 mahalle sakini yaralandı. Yaralanan mahalle sakini o halde kaçarak yakındaki bir dükkana sığındı. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, ilk önce hareketlilik olduğu, ardından merdivende oturan kişinin yaralandığı görünüyor. Korkuyla yerinden fırlayan yaralı mahalle sakini topallayarak yakındaki bir iş yerine sığınıyor. Ayrıca olay sonrası yaşanan hareketlilik de cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de 2 Yaralının Olduğu Silahlı Kavga Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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