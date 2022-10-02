Ataşehir'de Kaldırımdakilere Yoldaki Araçtan Ateş Açıldı, 3 Yaralı

Ataşehir'de Kaldırımdakilere Yoldaki Araçtan Ateş Açıldı, 3 Yaralı

ATAŞEHİR'de, kaldırımda oturdukları sırada yoldaki araçtan silahla ateş edilen 3 kişi yaralandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de, kaldırımda oturdukları sırada yoldaki araçtan silahla ateş edilen 3 kişi yaralandı. Kimlikleri belirlenen saldırganların yaraladıkları kişilerle husumetli oldukları öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan Mustafa B., Yaşar Ö. ve Ali B.'ye yoldan geçen araç içinden ateş açıldı. Saldırıda 3'ü de yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çalışma yapan polis ekipleri, saldırganların Ertaç Ç. Engin Ç. ve Olcay Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin, yaraladıkları kişilerle husumetli oldukları öğrenildi. 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de Kaldırımdakilere Yoldaki Araçtan Ateş Açıldı, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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