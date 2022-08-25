Ataşehir'de Kuşunu Kurtarmak İsterken 20 Metreden Düştü

Ataşehir'de Kuşunu Kurtarmak İsterken 20 Metreden Düştü

ATAŞEHİR'de çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL(DHA) ATAŞEHİR'de çatıya kaçan kuşunu almak isterken bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi sonucu Müjdat Aydemir 20 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı.

Olay saat 12.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Rumi Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yaşandı. İddiaya göre, Müjdat Aydemir'in kuşu, çatı arasına kaçtı. Kuşunu almak için bastığı tavan arasındaki sundurmanın çökmesi ile Müjdat Aydemir, 20 metre yükseklikten önce apartman girişindeki boşluğa ardından da beton zemine düştü. Aydemir ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesiyle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Müjdat Aydemir, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aydemir'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanığı Atilla Urhan "Aydemir'in kuş beslediğini, kaçan kuşlarının apartmanın çatı boşluğuna yuva yaptıklarını, kuşları kontrol ederken düştüğünü söyledi.

Binada yaşayan Gülcan Özcan "Çatıdan bastığı yerden düşmüş. Ev başımıza yıkıldı zannettim. Çok korktum. İnşallah iyi olur" diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Ataşehir'de Kuşunu Kurtarmak İsterken 20 Metreden Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Yangın Söndürme Tüpünden 2,7 Kilo Uyuşturucu Çıktı
Yangın Söndürme Tüpünden 2,7 Kilo Uyuşturucu Çıktı
5 Turistin Öldüğü Kazaya İlişkin Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu
5 Turistin Öldüğü Kazaya İlişkin Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (5)
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (5)
Ankara'da Bina Çatısı, Alev Alev Yandı
Ankara'da Bina Çatısı, Alev Alev Yandı
Kartal’da Devrilen Panelvandaki 2 Kişi Yaralandı
Kartal’da Devrilen Panelvandaki 2 Kişi Yaralandı
Esenler'deki Kazada Ölen 5 Arkadaştan Ali'nin Amcası: Ortaokulu Ve Liseyi Beraber Okumuşlardı
Esenler'deki Kazada Ölen 5 Arkadaştan Ali'nin Amcası: Ortaokulu Ve Liseyi Beraber Okumuşlardı
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (4)
İbrahim Tatlıses, Bodrum'da Trafik Kazasında Yaralandı (4)