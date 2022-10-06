Ataşehir’de Park Halindeki 3 Araç Alev Alev Yandı

Ataşehir’de Park Halindeki 3 Araç Alev Alev Yandı

ATAŞEHİR'de park halindeki 3 araç alev alev yandı. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Murat SOLAK – Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) – ATAŞEHİR'de park halindeki 3 araç alev alev yandı. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Beyaz Fulya Sokak'ta saat 07.00 sıralarında park halinde olan ve bir süredir kullanılmayan hafif ticari 3 araçta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan 3 aracı kısa sürede söndürdü. Araçlarda yangın nedeniyle hasar oluştu. Polis, ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

"YANGINI ARAÇTA YATAN MADDE BAĞIMLILARI ÇIKARDI"

Mahalle sakini Murat Gökçegöz, "Büfeye kahvaltı yapmaya gittim. O arada araçlar yandı. İtfaiyeye haber verdik. Araçlarda yatan madde bağımlıları var. Büyük ihtimalle yangını onlar çıkardı. Araçlar sanayinin araçları" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Ataşehir’de Park Halindeki 3 Araç Alev Alev Yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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