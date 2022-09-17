Ataşehir'deki Kazada Çinli Turist İle Taksi Sürücüsü Yaralandı

Murat SOLAK - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takside bulunan Çin uyruklu bir kadın ile şoför yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu, Libadiye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara istikametine giden, içerisinde Çin uyruklu 2 turist kadının bulunduğu Yusuf Talan yönetimindeki taksi, önündeki 34 BZL 444 plakalı Cemil Kanioğluları yönetimindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan taksi, önce bariyerlere daha sonra 34 CVZ 351 plakalı Ethem Sevikalım yönetimindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü Yusuf Talan ile takside yolcu olan Çin uyruklu bir kadın turist yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları taksiden çıkararak ambulanslara koydu. Hastaneye kaldırılan Çin uyruklu kadın ile taksi şoförünün tedavi altına alındığı durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza ne deniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"HIZLI GELEN TAKSİ BİZE ÇARPTI"

Kazaya karışan Cemil Kanioğluları, "Seyir halindeydik. Hızlı gelen taksi bize çarptı. Bizde bir şey yok. Taksi ve yabancı uyruklu bir kadın turistin durumu kötü" dedi.

Sürücü Ethem Sevikalım ise, " Taksi hızlı gidiyordu. Siyah araca çarptı. Daha sonra bariyerlere çarparak bana çarptı. 2 yaralı var. Taksi Şoförü ve bir yabancı uyruklu kadın" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı