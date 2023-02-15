ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya 'AHBAP' ambargosu! Ortak yayında istenmediler..

Türkiye'nin sekiz büyük ulusal kanalında depremzedeler için Çarşamba akşamı gerçekleştirilecek ortak yayına 'AHBAP' damga vurdu. İddiaya göre; ATV, Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'yı AHBAP derneğine destek oldukları gerekçesiyle ortak yayında bulunmalarını istemedi.

Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı ATV, Fox, Kanal D, Kanal 7, Show, TRT 1 ve TV8 tarafından, Maraş'ta meydana gelen depremden etkilenenler için ortak bir yayın düzenlenecek.

AHBAP'a Desteğe Yaptırım

Tanınmış isimlerin katılımıyla yapılacak olan yayında Oyuncular Kenan İmirzalioğlu ve Oktay Kaynarca'nın, ATV'nin son anda aldığı bir kararla yayında yer almayacakları iddia edildi. Söz konusu iddianın gerekçesinin, İmirzalioğlu ve Kaynarca'nın Ahbap Derneği'ne verdiği destek olduğu söyleniyor.

Son Anda Karar Değiştirdiler

Maraş merkezli depremlerin yıktığı on il için çok sayıda yardım kampanyası düzenleniyor. Bu zamana kadar Ahbap Derneği, İhtiyaç Haritası, Üniversite Öğrenci inisiyatifleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun düzenlediği destek faaliyetinin yanında, TV kanalları ve dijital platformlar bağış kampanyaları yapmaya başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen hafta Haluk Levent öncülüğünde bir araya gelen ve yardım toplanmasında çok yoğun çalışan Kenan İmirzalioğlu, Oktay Kaynarca ve Kıvanç Tatlıtuğ, sekiz kanalın düzenlediği “ortak yayın”da da buluşacaktı. Ancak AHBAP’a destek veren Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ATV'nin son anda değiştirdiği bir kararla yayında yer almayacakları öğrenildi.

Ayrıca “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinden hiçbir oyuncu da ortak yayında olmayacak.

Kaynak: artigercek.com