Av Tüfeğiyle Ateş Açılan Evin Önünde Bulunan Sıla Yaralandı

Av Tüfeğiyle Ateş Açılan Evin Önünde Bulunan Sıla Yaralandı

ADANA'da O.S.'nin husumetlisinin evine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu dışarıda bulunan Sıla K. (17), koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da O.S.'nin husumetlisinin evine av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu dışarıda bulunan Sıla K. (17), koluna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetlisinin evinin önüne giden O.S., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Bu sırada evin önünde bulunan Sıla K., koluna isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Sıla K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Av Tüfeğiyle Ateş Açılan Evin Önünde Bulunan Sıla Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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