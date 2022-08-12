Avcılar'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Avcılar'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Beylikdüzü yönünden gelen Feyzullah Arslan yönetimindeki 34 FLJ 133 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulana otomobil önce aydınlatma direğine ardından da refüjdeki demir parmaklıkları çarparak devirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye götürdü.

Kazayı gören Seracettin Yavuz "Çay içiyorduk. Otomobil hızla ana yoldan geldi, duvarın üzerinden direğe çarpıp tekrar ana yola döndü" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da Bariyerlere Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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