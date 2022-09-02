Avcılar’da Bıçaklı Kavga

Avcılar’da Bıçaklı Kavga

AVCILAR'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyrukluların işlettiği markete gelen yine yabancı uyruklu bir kişi iddiaya göre hırsızlık yaparken görüldü. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredekilerin de karıştığı kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırırken durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Polis olayla ilgili iki kişiyi ifadelerine başvurmak üzere polis merkezine götürdü.

Avcılar’da Bıçaklı Kavga

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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