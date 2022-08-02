Avcılar'da Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı

Avcılar'da Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı

AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da Bulaşık Makinesi Yangın Çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bayat Ekmek Vermedi Diye Fırıncıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Bayat Ekmek Vermedi Diye Fırıncıyı Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü
Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü
4 Kişinin Öldüğü Kazayı Yapan Tır Şöförü, 'ailem Perişan' Diyerek Mektupla Tahliyesini İstedi
4 Kişinin Öldüğü Kazayı Yapan Tır Şöförü, 'ailem Perişan' Diyerek Mektupla Tahliyesini İstedi
Melek'i Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'bir Anlık Öfkeyle Yaptım' Dedi
Melek'i Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, 'bir Anlık Öfkeyle Yaptım' Dedi
Adana'da Tefecilik Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı (2)
Adana'da Tefecilik Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı (2)
'burdur Gölü Yaralı, Yardıma İhtiyacı Var'
'burdur Gölü Yaralı, Yardıma İhtiyacı Var'
Otoyolda Bacak Koparan Yarış
Otoyolda Bacak Koparan Yarış
Manisa'da, 5 Gün Arayla 444 Hektar Alan Yandı
Manisa'da, 5 Gün Arayla 444 Hektar Alan Yandı