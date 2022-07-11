Avcılar'da Ev Sahibinden Yangın Çıkardığını Öne Sürdüğü Kiracısına Yumruk
AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.
İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da bodrum katta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, ev sahibi yangın çıkardığını öne sürdüğü kiracısına saldırdı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı. Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi. Yangın, kısa sürede söndürüldü.
(FOTOĞRAF)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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