Avcılar’da İki Metrobüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 42 Yaralı

İhsan DÖRTKARDEŞ -Cemre DURMUŞ- Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) – AVCILAR'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı, 42 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri dururken, yolcular duraklara yürüyerek ulaştı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Avcılar Şükrübey Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Direksiyon kontrolünü kaybeden metrobüs şoförlerinden biri karşı şeride geçerek karşı yönden gelen metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki metrobüs şoförü ile 40 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların yardımına çevredekiler ve diğer yolcular koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, D-100 karayolunda da yoğunluk oluştu. Ekipler oluşan yoğunluk nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Ambulanslara taşınan yaralılar çevre hastanelere götürüldü. Metrobüs kazası nedeniyle araçlarda bulunan yolcular metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaştı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında "Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorumö açıklaması yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de kaza yerine gelerek kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kazayı anlatan bir yolcu, "Öndeki metrobüse çarptı, çok kötü oldu." diye konuştu. Bir başka yolcu ise " Bir anda karşı karşıya geldiler, kafa kafaya çarpıştılar." dedi. Metrobüs yolu yaklaşık 2 saat sonra kaza yapan araçların çekilmesi ile açıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı