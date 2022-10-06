Avcılar'da Otomobildeki Yangın Beton Mikserinden Su Sıkılarak Söndürüldü

Avcılar'da Otomobildeki Yangın Beton Mikserinden Su Sıkılarak Söndürüldü

AVCILAR'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin camı kırarak kaputunu açtığı otomobildeki yangın, beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin camı kırarak kaputunu açtığı otomobildeki yangın, beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.

Alper Tunca Denizköşkler Caddesi Akkoyun Sokak'ta park halindeki 34 MAS 88 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredekiler levye ile camı kırıp kaputu açtıktan sonra yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Bu çabanın yetersiz kalması üzerine hemen yakındaki inşaata beton dökmek için getirilen mikserden su sıkılarak yangın söndürüldü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmayı yaptı. Yanan otomobilin sahibi Alper Tunca, "Kahvedeydim, kimse haber vermedi. Zamanında müdahale edilse bu kadar yanmazdı. Nazar ettiler" dedi.

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da Otomobildeki Yangın Beton Mikserinden Su Sıkılarak Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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