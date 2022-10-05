Avcılar'da Otomobilin Çarptığı Motosikletli Ağır Yaralandı

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen motosikletliye çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

D-100 karayolu Beylikdüzü yönünde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında iddialara göre, hız yapan otomobil sürücüsü önündeki aracı sollamaya çalışırken motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 10 metre savruldu. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı