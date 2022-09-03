Avcılar’da Silahlı Saldırının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kahvede, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mümtaz Sokak'ta bulunan kahvede meydana geldi. Bir otomobil ile gelerek araçtan inen Nihat Taş (59) ile Turan Taş (53) bir masada oturanlarla kısa süre konuştuktan sonra tabanca ile ateş etmeye başladı. Olayda ilk belirlemelere göre 8 kurşun isabet alan Recep Esvet ağır yaralandı. Ayrıca Murat Çopur sol ayağından, Ayhan Çağrı Çevik ise başına aldığı darbelerde yaralandı. Saldırganlardan biri elindeki tabancasını kahveye geldiği sırada indikleri otomobile bırakarak yanındaki kişi ile ara sokaklara doğru kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan saldırganların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Recep Evset, kaldırıldığı özel hastanede öldü. Polis ekipleri kahvede oturan ve bacaklarının arasında tabanca gizleyen Mahmut Esvet'i gözaltına aldı.

Esvet, ölen Recep Esvet ve bir yakını ile oturdukları sırada yanlarına gelen bir kişinin ateş etmeye başladığını söyledi. Mahmut Esvet, ağabeyinin silahlı saldırıya maruz kalınca belinden çıkardığı tabanca ile karşılık verdiğini, ateş eden iki kişinin kaçtığını belirtti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Murat Çopur, Ayhan Çağrı Çevik ile tavla oynadığı sırada olayın meydana geldiğini ve ayağına kurşun isabet ettiğini ifade etti. Polisin yaptığı soruşturmada olayın "Bitcoin" olarak bilinen kripto paraya para kaptırılmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Ayağından yaralanan Murat Çopur ve Ayhan Ağrı Çevik, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri cinayet olayından sonra kaçan yağma, motosiklet hırsızlığı ve kasten yaralama dahil birçok suç kaydı bulunan Nihat Taş (59) ile kasten yaralama ile tehdit suçlarından kaydı bulunan Turan Taş'ı (53) aramayı sürdürüyor. Saldırganların geldiği otomobil yapılan incelemelerin ardından çekici ile götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Saldırının ardından bölgede kapsamlı çalışma başlatılırken, olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarında beyaz renkli otomobilden inen 2 kişinin kahve önünde oturanlarla bir süre tartıştıkları görüldü. Tarafların birbirlerinin üzerine yürüdüğü bu sırada silahların ateşlendiği kayıtlara geçti.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı