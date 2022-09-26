Avcılar'da Yangın Çıkan Züccaciyedeki Ürünler, İndirimle Kapışıldı

Avcılar'da Yangın Çıkan Züccaciyedeki Ürünler, İndirimle Kapışıldı

AVCILAR'da züccaciyede çıkan yangında duman içinde kalan ürünler, düşük fiyata satışa çıkarılınca büyük ilgi gördü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da züccaciyede çıkan yangında duman içinde kalan ürünler, düşük fiyata satışa çıkarılınca büyük ilgi gördü.

Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi üzerinde bulunan ev ve hediyelik eşya mağazasında klimanın kısa devre yapması sonucu 17 Eylül Cumartesi akşamı yangın çıktı. Kapalı iş yerinden yayılan dumanın fark edilmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, kepenkleri balta ile kırarak aleve müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, mağazada hasar meydana geldi. İş yeri sahipleri onarım çalışmalarına başlarken, büyük bölümü yanan ürünler çıkarılarak çöpe atıldı. Yoğun duman altında kalan ürünlerin ise yüzde 70 oranında indirim ile satılması kararlaştırıldı. Mağazadaki onarım sürdüğü için iş yerinin önünde oluşturulan geçici tezgaha mutfak ve hediyelik eşyalar getirilerek satışa çıkarıldı. Mağaza sorumlusu Mahmut Özdemir, "Klimadaki elektrik sisteminden kaynaklanan yangında büyük zarar gördük. Kurtarılan ürünleri halkımıza yüzde 50-70 oranında indirimle satışa sunduk. Büyük ilgi gördüğümüz için memnunuz" dedi. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Avcılar'da Yangın Çıkan Züccaciyedeki Ürünler, İndirimle Kapışıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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