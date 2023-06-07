Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Arayarak Kutladı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Arayarak Kutladı

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ve Michel’in görüşmesine ilişkin; “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle kutladı. Cumhurbaşkanlığı, Erdoğan ve Michel’in görüşmesine ilişkin; “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Avrupa açısından büyük stratejik değeri olan Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği doğrultusunda somut ve olumlu bir gündemle temasları tüm seviyelerde artırmak gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması, göçün idaresi ve terörle mücadele alanlarında iş birliğinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’ye gösterilecek adil muamele ve tam üyelik perspektifinin desteklenmesinin ilişkilerde yeni ufukların açılmasını temin edeceğini belirtti.”

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbmm Başkanı Seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tbmm Başkanı Seçilen Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı'nda Kabul Etti
Sahte Cimer Hesabıyla Dolandırılan Bilecikli Muhtar Uyardı: "Ben Yandım Vatandaşlarımız Yanmasın"
Sahte Cimer Hesabıyla Dolandırılan Bilecikli Muhtar Uyardı: "Ben Yandım Vatandaşlarımız Yanmasın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski İle Görüştü
Eren Erdem: “Yalanla, Dolanla, Dezenformasyonla Mücadele Etmek İçin Yalanlarla Mücadele Ekibi Kurduk”
Eren Erdem: “Yalanla, Dolanla, Dezenformasyonla Mücadele Etmek İçin Yalanlarla Mücadele Ekibi Kurduk”
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Tbmm'de Chp Grubunu Ziyaret Etti
Türkiye İşçi Partisi Milletvekilleri Tbmm'de Chp Grubunu Ziyaret Etti
Abdurrahman Tutdere: “Deprem Evlerinin 2 Yılda Yapılacağını Beklemek Biraz Saflık Olur”
Abdurrahman Tutdere: “Deprem Evlerinin 2 Yılda Yapılacağını Beklemek Biraz Saflık Olur”
Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Bunun Adı Montajcılık”
Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: “Bunun Adı Montajcılık”