Avrupa’da 3 Aylık Orman Yangınının Tahribatı Uzaydan Görüntülendi

Avrupa’da 3 Aylık Orman Yangınının Tahribatı Uzaydan Görüntülendi

Avrupa'da yaşanan son yılların en büyük orman yangını felaketinin tahribatı uydu görselleriyle ortaya çıktı.

BELÇİKA, (DHA) – Avrupa'da yaşanan son yılların en büyük orman yangını felaketinin tahribatı uydu görselleriyle ortaya çıktı. Uydulardan elde edilen 3 aylık görseller, hızlandırılarak video haline getirildi.

Portekiz, İspanya ve Fransa'da hava sıcaklıklarına bağlı başlayan ve giderek diğer ülkelere yayılan orman yangınlarının tahribatının boyutu uydu görselleriyle ortaya kondu. 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki uydu görsellerinin hızlandırılmış görüntüsü, Avrupa Birliği'nin uzaydan gözlem programı Copernicus tarafından bugün paylaşıldı. Görüntüyle birlikte paylaşılan mesajda "Temmuz ve Ağustos 2022'de AB ülkelerinde tahrip olan alan 425 bin hektarı aştı" denildi.

FOTOĞRAFLI

Avrupa’da 3 Aylık Orman Yangınının Tahribatı Uzaydan Görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın
Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde Yangın
Tunceli’de, Milli Parktaki Yangın 12 Saat Sonra Söndürüldü
Tunceli’de, Milli Parktaki Yangın 12 Saat Sonra Söndürüldü
Mersin'de Orman Yangını
Mersin'de Orman Yangını
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Şehit Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Cenazesi Ordu'da
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Kruvaziyerde Düşüp Başını Yere Çarpan İngiliz Kadın Yolcu Hastaneye Kaldırıldı
Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı
Anne- Babasının Öldüğü Kazaya Göreve Geldi, Acı Haberle Yıkıldı
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu
Kanada’da Aranan Saldırganlardan Biri Ölü Bulundu