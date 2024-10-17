Avukat Celal Çelik: Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı

Avukat Celal Çelik: Kılıçdaroğlu Hakkındaki 'Zorla Getirme' Kararı Kaldırıldı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında verilen 'zorla getirme' kararının kaldırıldığını açıkladı.

(İSTANBUL)- CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında verilen "zorla getirme" kararının kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı vermişti. Karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda isimden tepki gelmişti. Özgür Özel, "Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında verilen "zorla getirme" kararının kaldırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz "zorla getirme kararı" kaldırıldı! İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı..." dedi.

Anka Haber Ajansı

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