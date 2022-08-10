Avukat Dilara Yıldız’ın Katili Mahkemede Savunma Yapmak İsteyince Duruşma Ertelendi

TUZLA'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Oktay Dönmez ilk kez hakim karşısına çıktı.

Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) – TUZLA'da eski nişanlısı avukat Dilara Yıldız'ı öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 6 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Oktay Dönmez ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan Dönmez, mahkemede savunma yapmak istediğini belirtti. Yıldız'ın ailesi de sanığın mahkemede savunma yapmasını isteyince duruşma ertelendi. Tutukluluğun devamına karar verilen sanık Dönmez, 25 Kasım'da görülecek duruşmada mahkemede savunma yapacak.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya maktul Dilara Yıldız'ın ailesi katılırken, onlarca avukat da duruşma salonunda hazır bulundu.

DURUŞMA SALONUNDA SAVUNMA YAPMAK İSTEDİ

Oktay Dönmez, kimlik tespiti sırasında suç tarihinden önce askeri personel olarak çalıştığını söyledi. Duruşmaya SEGBİS'le bağlandığını belirten Dönmez, mahkeme salonunda savunma yapmak istediğini söyledi. Sanık avukatı da müvekkilinin duruşma salonunda kendini daha iyi ifade edebileceğini kaydederek, sanığın mahkemede savunmasının alınmasını talep etti.

Söz alan müşteki avukatları da sanığın duruşma salonuna getirilmesini talep etti. Müştekiler ise sanığın savunmasının alınmasının ardından beyanda bulunacaklarını kaydetti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın bir sonraki celse mahkemeye getirilmesine dair yazı yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Oktay Dönmez'in 10 Ocak 2022 tarihinde Tuzla'da bir kafede Dilara Yıldız'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğü anlatılıyor. İddianamede sanık Dönmez'in "Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "Silahla yağmaya teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Hürriyetinden yoksun kılma", "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 36 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

DURUŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, "Erteleme sebebi sanığın duruşmada hazır bulunmamasıydı. Kendisinin de bizim de taleplerimiz vardı. Bu taleplerimiz üzerine mahkeme, duruşmayı 25 Kasım 2022 tarihine erteledi. Katılım gösteren değerli meslektaşlarıma, kadın hakları örgütlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Diğer duruşmalarda da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Onların burada bulunmaları bize güç veriyor, Dilara'nın kanının yerde kalmayacağı konusunda bizi ümitlendiriyor" dedi.

'MÜCADELEMİZ YAŞAYAN KADINLAR İÇİN'

Adalı, şöyle devam etti: "Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, dışarıda bir tek kadın öldürülmeyinceye kadar, kadınlar sokaklarda serbest, hür ve özgürce gezinceye kadar, hiçbir kadın baskı ve zulme uğramayıncaya kadar devam edecek. Bu sadece Dilara Yıldız'ın davası değildir. İstanbul Sözleşmesi tekrar uygulansın. Kadınlar üzerindeki baskılar ortadan kalksın, kadınların şikayetleri derhal değerlendirilsin. Eril adalet son bulsun. Kadınlar güvenlik içinde yaşayabilsin. Hiçbir kadın öldürülmesin, şiddete uğramasın diye buradaki mücadelemiz. Dilara'yı geri getiremeyeceğiz. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar için." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı