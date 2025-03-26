Avukat Ece Güner'den İmamoğlu'na Ziyaret: "Milletimiz Onu Silivri'de Asla Yalnız Bırakmayacak"

Avukat Ece Güner, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Güner, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbulluların üç kez açık ara seçtiği, 16 milyon kişinin oyuyla göreve gelen belediye başkanının cezaevinde olması, mesnetsiz iddialar ve birkaç gizli tanığın duyumlarıyla yargılanması gerçekten ağır geliyor. Çok üzgün ve kızgınım. Demokrasimize ve hukuk devletimize büyük bir ayıp gerçekten. Başkanımız her zamanki gibi güçlü. Milletinin desteğini hissetmek ona büyük bir güç veriyor. Her seferinde "Milletime emanetim" diyor. Ve biliyoruz ki milletimiz onu burada, Silivri'de, cezaevinde asla yalnız bırakmayacak. Çok dirençli ve çok çalışkan. Şimdiden gelecekteki reformlar üzerine yoğun şekilde çalışıyor. Cumhurbaşkanı olduğunda nasıl daha güçlü, daha demokratik, daha mutlu ve daha zengin bir Türkiye inşa edeceğini planlıyor.

Şu an aklında en önemli konulardan biri var ve bunu derinden düşünüyor. En çok gençlerimize üzülüyor. Bana, gençlerimize ve tüm ülkemize bu mesajını iletmemi istedi. "Gençlerimiz, yalnızca barışçıl bir şekilde anayasal gösteri haklarını kullansın." Ancak bunun karşılığında maruz kaldıkları muamele, gözaltılar ve ne yazık ki birçok tutuklama, Ekrem Başkanımız tarafından en şiddetli şekilde kınanıyor. "Gençlerimiz sadece gösteri haklarını kullanmıştır" diyor."

Avukat Güner, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluları Cumartesi günü saat 12:00'de Maltepe'de yapacağı mitinge davet ettiğini duyurdu.