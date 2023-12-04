Avukat Onur Cingil, Üsküdar Belediye Başkanlığı'na Aday Adayı Olduğunu Açıkladı

Avukat Onur Cingil, 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Cingil, açıklamasında; "Belediye önünde her gün eyleme gerek kalmayacak. Çökme, peşkeş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını imtiyazlı bir gruba verme dönemi bitti" dedi.

Avukat Onur Cingil, 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Cingil, açıklamasında; "Belediye önünde her gün eyleme gerek kalmayacak. Çökme, peşkeş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını imtiyazlı bir gruba verme dönemi bitti" dedi.

Avukat Onur Cingil, CHP üyeleriyle beraber gerçekleştirdiği toplantıyla 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Cingil, toplantıda şöyle konuştu:

"Bitmiştir. Bu seçim kazanılmıştır. Nereden mi biliyorum? Biz bu toplantıyı Üsküdar Belediyesi Tesisi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapmak istedik. Önce dediler ki, "Kimin için istiyorsunuz? Bu arada belli değil kültür merkezinin takvimi, bakalım." Tabii anladılar ki Onur Cingil adaylık açıklaması yapacak, bir anda doldu kültür merkezi. Yani ben kazanacağımı Hilmi Türkmen ve şürekasının bu yaptıklarından, korkularından ve korkaklıklarından. Bunların sadece 119 günü kaldı."

Konuşmasında Sayıştay raporlarına geniş bir yer ayıran ve Üsküdar Belediyesi hakkındaki iddialara dikkat çeken Cingil, Sayıştay raporundaki harcamaların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Cingil; “Belediye önünde her gün eyleme gerek kalmayacak. Çökme, peşkeş, tüyü bitmemiş yetimin hakkını imtiyazlı bir gruba verme dönemi bitti” dedi.

Aday adaylığı açıklamasında vaatlerini de sıralayan Cingil; kendisinin belediye başkanlığında Üsküdar’da halk yararına bir kentsel dönüşümün başlatılacağını, deprem toplanma alanlarının ranta açılmasına son vereceklerini, Üsküdar’ın bir kültür ve turizm merkezi haline getirileceğini ve şeffaf bir yönetim ile sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yeni bir belediyecilik anlayışı ortaya koyacaklarını ifade etti. Cingil ayrıca; kentsel dönüşümde bilabedel konut imkanı sağlayan "Dönüşüm Muhteşem Olacak" projesi yanında, Üsküdar market, yurt ve kreş projeleri, yeraltı otoparkları, dijital kütüphane, Üsküdar konservatuarı ve tecrübe enstitüsü gibi projeleri olduğunu da ifade etti.

Anka Haber Ajansı