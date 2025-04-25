Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu Serbest Bırakıldı

Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu Serbest Bırakıldı

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, tutuklama istemiyle sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, tutuklama istemiyle sevk edildiği hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

6 Şubat depremlerinde İsias Otel'de yakınını kaybeden 35 kişinin avukatlığını üstlenmek üzere gittiği Adıyaman'da gözaltı kararını öğrenen avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, İstanbul'a döndüğünde teslim olacağını söylemişti. Öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade veren Koçoğlu, "gizliliğin ihlali" suçlamasıyla ve tutuklama istemiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklama talebini reddeden hakimlik, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi.

Adıyaman'da ANKA'ya konuşmuştu

Koçoğlu dün Adayaman'da ANKA'ya yaptığı açıklamada, "Ben İBB dosyasında hem sayın Genel Sekreterin avukatlığını yaptım hem de Ekrem Başkanımızın avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatlığını yaptım. Bunun bir gözdağı olduğunu düşünüyorum. Belli ki o dosyada avukatlık yapan herkese bir şekilde dokunacaklar. Soruşturmanın gizliliğini ne yaparak ihlal ettiğimi bilmiyorum. Pek çok yandaş basın mensubu çarşaf çarşaf evrak sunuyor, pek çok konuşuyorlar. Onlar ihlal etmiyor, ben mi ihlal etmişim? Adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüsü nasıl ihlal etmişim? Buradaki duruşmam bittikten sonra ben kendim İstanbul'a gideceğim ve Mali Şubeye teslim olacağım." demişti.

Aynı suçlamayla tutuklanmaları istenen avukatlar Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın da dün gece yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anka Haber Ajansı

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