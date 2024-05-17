Avukatlardan Kobani Davası Kararına Tepki: Verilen Cezalar Siyasi Bir Kararın Sonucu, Kararı Tanımıyoruz

Kobani Davası'nda aralarında HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçiye verilen hapis cezaları, Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi. Avukatlar, "AKP-MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için ısmarlama bir şekilde açtırılan 'Kobani Kumpas Davası'nda verilen cezalar elbette ki siyasi bir kararın sonucudur. Düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve bu düzmece dava i

KAMERA: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Kobani Davası'nda aralarında HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçiye verilen hapis cezaları, Çağlayan'da, İstanbul Adliyesi önünde protesto edildi. Avukatlar, "AKP-MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için ısmarlama bir şekilde açtırılan "Kobani Kumpas Davası'nda verilen cezalar elbette ki siyasi bir kararın sonucudur. Düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve bu düzmece dava ile Kürt halkına yönelik bir yüzyıl daha yaşatılmak istenen inkar ve imha politikalarını kabul etmediğimizi ve bu karanlığa karşı mücadele edeceğimizi haykırıyoruz" dedi.

Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi İçin Hukukçular, Katılımcı Avukatlar, Sosyal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ve Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı avukatları, İstanbul Adliyesi önünde bir araya geldi. Açıklama öncesinde adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Açıklamanın adliyenin hemen önünde yapılmasına izin verilmeyince avukatlar slogan atarak meydana geçti. Meydanda mahkemenin verdiği kararı protesto eden avukatlar, basın açıklaması yaptı. Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Çağlayan Meydanı'nda toplanan avukatlar adına basın açıklamasını Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi yöneticisi avukat Ruken Kalın okudu. Avukat Kalın, şunları söyledi:

"HDP'Lİ SİYASETÇİLERE YÜZLERCE YIL HAPİS"

"IŞİD’in Rojava’ya yönelik işgal saldırıları üzerine 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protestolar gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki eş genel başkanları, yöneticileri ve MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişinin yargılandığı "Kobani Kumpas Davası'nın 16 Mayıs 2024 tarihinde görülen duruşmasında HDP’li siyasetçilere yüzlerce yıl hapis cezaları verilmiş ve Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ali Ürküt, Alp Altınörs, Aynur Aşan Dilek Yağlı, Bülent Parmaksız , Günay Kubilay, İsmail Şengül , Nazmi Gür ile Pervin Oduncu ‘nun tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.

"SİYASİ İKTİDAR İLE BAĞLANTI"

Yargılama süreci boyunca savunma hakkını engelleyici müdahaleler gerçekleştirilmiş, AİHM kararları tanınmamıştır. Sayısız hukuksuzluğun yaşandığı göstermelik yargılama sürecinde yargılama ilke ve esasları yerle bir edilmiş, düşman ceza hukuku anlayışıyla şekillenen davaya özel yeni bir usul yasası ihdas edilmiştir. HDP’li siyasetçiler hukuksuz yargılama süreci boyunca eşitlik, özgürlük, emek ve barış mücadelesiyle onurlu bir yaşamın mümkün kılınacağını büyük bir ısrarla savunmuşlardır. Ancak iddianamenin tekrarı olan ve hakikatten kopuk bir mütalaayla barış ve demokrasi mücadelesi yürüten siyasetçiler yüzlerce yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

"VERİLEN CEZALAR SİYASİ BİR KARARIN SONUCU"

AKP-MHP iktidarı tarafından Kürt halkının meşru ve demokratik taleplerini bastırmak için ısmarlama bir şekilde açtırılan "Kobani Kumpas Davası'nda verilen cezalar elbette ki siyasi bir kararın sonucudur. Siyasi iktidar "Kobani Kumpas Davası" ile oluşturmak istediği tekçi rejimin adeta temelini atmaya çalışmaktadır. Düzmece yargılamalarla Kürt halkına dayatılan inkar ve imha politikası, "Kobani Kumpas Davası" ile devam ettirilmeye çalışılmaktadır. "Kobani Kumpas Davası'nda verilen cezalar, aynı zamanda "Kobani düştü düşecek" sevinci kursağında kalan siyasi iktidarın IŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunan Kobani direnişi ve etrafında şekillenen dayanışmaya yönelik bir intikam girişimidir.

"KARARI TANIMIYORUZ"

Bizler burada bulunan hukuk kurumları olarak IŞİD barbarlığı ve karanlığına karşı özgürlük ve aydınlığı savunmaya devam edeceğimizi, düşman ceza hukuku anlayışıyla şekillenen "Kobani Kumpas Davası'nda sayısız hukuksuzluğun yaşandığı düzmece yargılama süreciyle verilen cezaları tanımadığımızı ve bu düzmece dava ile Kürt halkına yönelik bir yüzyıl daha yaşatılmak istenen inkar ve imha politikalarını kabul etmediğimizi ve bu karanlığa karşı mücadele edeceğimizi haykırıyoruz."

Anka Haber Ajansı