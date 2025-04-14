Avukatlarının İmamoğlu'nun Tutukluluğuna Yaptığı İtiraz Reddedildi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, tutukluluğa itirazları Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatları itiraz dilekçesinde "İmamoğlu hakkında öne sürülen hususlara isnat değil, iftira kelimesi daha uygun düşmektedir. Söz konusu iftiraların güya güçlendirilmeye çalışılması amacıyla kanıt olarak öne sürülen enstrümanlar ise durumu soruşturma makamları bakımından daha da vahim kılmaktadır" demişti.

(İSTANBUL) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının, tutukluluğa itirazları Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Avukatları itiraz dilekçesinde "İmamoğlu hakkında öne sürülen hususlara isnat değil, iftira kelimesi daha uygun düşmektedir. Söz konusu iftiraların güya güçlendirilmeye çalışılması amacıyla kanıt olarak öne sürülen enstrümanlar ise durumu soruşturma makamları bakımından daha da vahim kılmaktadır" demişti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması 18 Mart akşamı iptal edilmiş, ertesi sabah da gözaltına alınmıştı. 23 Mart'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürülen İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluğa itiraz dilekçesini İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne 7 Nisan'da sunmuştu. Dilekçede "İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi" istenmişti.

"İmamoğlu hakkında öne sürülen hususlara isnat değil, iftira kelimesi daha uygun düşmektedir"

Dilekçede ayrıca, "İmamoğlu hakkında öne sürülen hususlara isnat değil, iftira kelimesi daha uygun düşmektedir. Söz konusu iftiraların güya güçlendirilmeye çalışılması amacıyla kanıt olarak öne sürülen enstrümanlar ise durumu soruşturma makamları bakımından daha da vahim kılmaktadır" denilmişti.

İtirazla ilgili süreç tamamlandı ve Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere diğer tüm tutuklu isimlerin itirazlarını reddetti.

Anka Haber Ajansı