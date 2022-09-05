Ayakkabı İmalathanesinde Patlama; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

Ayakkabı İmalathanesinde Patlama; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

GAZİANTEP'te bir ayakkabı imalathanesinde kalıp makinesinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) yaralandı, oğlu Enes Aslan (24) ise yaşamını yitirdi.

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te bir ayakkabı imalathanesinde kalıp makinesinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Kadir Aslan (45) yaralandı, oğlu Enes Aslan (24) ise yaşamını yitirdi.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki bir atölyede bugün saat 16.00 sıralarında, ayakkabılara ısıyla şekil verilen kalıp makinesinde bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, iş yeri sahibi Kadir Aslan ile oğlu Enes Aslan yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Enes Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Enes Arslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ayakkabı İmalathanesinde Patlama; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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