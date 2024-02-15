Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Germencik Pazarı’nda Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ile birlikte Germencik Pazarı’nı ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda CHP’nin Germencik Belediye Başkan Adayı Zencirci ile birlikte Germencik Pazarı’nı ziyaret ederek, esnafla sohbet eden Çerçioğlu, gelecek dönemde de bölgeye yatırımların artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Vatandaşlar, kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu’na pazarlardaki fiyatların her geçen hafta daha da arttığından yakındı. Mevsimi olmasına rağmen kışlık sebzelerin bile fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, geçim sıkıntısı çektiklerini, ay sonunu getirebilmek için evlerinden dışarıya çıkmadıklarını belirtti.

Pazar ziyaretinde bir esnaf, son bir haftada akaryakıta gelen zammı satış fiyatlarına yansıtmaktan başka çareleri olmadığının altını çizdi. Esnaf, fiyatların her hafta artmasının sebebinin her geçen gün artan girdi maliyetleri olduğunu dile getirdi.







Anka Haber Ajansı