Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu: “İki Kırmızı Çizgimiz Var: Bayrak Ve Vatan’’

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her zaman söylüyorum, iki kırmızı çizgimiz var: Bayrak ve vatan” dedi.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Her zaman söylüyorum, iki kırmızı çizgimiz var: Bayrak ve vatan” dedi.

13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Aydın mitinginin açılış konuşmasını Başkan Çerçioğlu yaptı. Çerçioğlu, “14 yılda Aydın’da hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmedi, hiç kimse soğuktan üşümedi; çünkü bizler varız. Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlarımız. Her zaman vatandaşımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Bugüne kadar hep çiftçinin ve köylünün yanında olduklarını kaydeden Çerçioğlu, “Özellikle kadın kooperatiflerimize tam destek verdik. Kadın kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri, kentimizdeki 13 Halk Ege Et şubesinde sizlerle buluşturduk. Kadınlarımız da elde ettikleri bu gelirleri çocuklarının eğitiminde özellikle de kız çocuklarının eğitiminde kullandı. Daha bunun gibi birçok sosyal belediyecilik uygulamasını gerçekleştirdik. Her zaman söylüyorum, iki kırmızı çizgimiz var: Bayrak ve vatan” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı