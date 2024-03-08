Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kahvaltıda Kadınlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen kahvaltı programında kadınlarla buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin’in de eşlik ettiği Çerçioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen kahvaltı programında kadınlarla buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin’in de eşlik ettiği Çerçioğlu, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kadınların her zaman yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini belirten Çerçioğlu, “Biz kadın dostu bir belediyeyiz. Büyükşehir Belediyesi’ne iş başvurularında eşitler arasında her zaman kadınlarımızı tercih ettik. Çünkü kadınlar ekonomik özgürlüklerini elde edebilmeli ki çocuklarına, özellikle de kız çocuklarına daha iyi eğitim verebilmeli. Özellikle çalışan dezavantajlı annelerin çocukları için kreşler açtık ve kreş ücretlerini minimumda tuttuk. Bunun yanında kırsaldaki kadınlarımıza sakız koyunları hibe ederek destek olduk” dedi.

ÇERÇİOĞLU’NDAN MÜJDE: ANNE-ÇOCUK KARTI

Halk Ege Et marketlerinde emeklilere ette yüzde 20 indirim yaptıklarını hatırlatan Çerçioğlu, “Anne-Çocuk Kartı” ile annelere de süt ve süt ürünlerinde yüzde 20 indirim sağlayacaklarını açıkladı. Çerçioğlu, bu indirimlerin gelecek beş yıl boyunca süreceğinin de altını çizdi.

Çerçioğlu, kadın istihdamına özel önem verdiklerini, bunun için de Halk Ege Et marketlerinde Türkiye’nin dört bir tarafından kadın kooperatiflerinin ürünlerini tüketicilerle buluşturduklarını belirtti.

Gelecek dönemde kadın istihdamını iki katına çıkaracaklarını, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde birçok kadın yöneticinin bulunduğunu söyleyen Çerçioğlu, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun” dedi.

Kahvaltıya katılan kadınlar, kendilerine verilen destekler için Çerçioğlu’na teşekkür etti. Kahvaltıda Çerçioğlu ile bir araya gelen Aydınlı kadın muhtarlar da Çerçioğlu’nu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Anka Haber Ajansı