Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu Sultanhisar Pazarı'nı Ziyaret Etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz ve muhtarlar ile birlikte Sultanhisar pazarcı esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar Çerçioğlu’na hayat pahalılığıyla yaşamanın dayanılmaz bir hal aldığını dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP Sultanhisar İlçe Başkanı Davut Yavuz ve muhtarlar ile birlikte Sultanhisar pazarcı esnafını ziyaret etti. Vatandaşlar Çerçioğlu’na hayat pahalılığıyla yaşamanın dayanılmaz bir hal aldığını dile getirdi.

Aydın genelinde vatandaşlarla buluşmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün Sultanhisar Pazarı'nı ziyaret etti. Vatandaşlar, Çerçioğlu’na pazardaki fiyatların çok yüksek olmasından dert yanarak alım güçlerinin her geçen gün daha da düştüğünü belirtti. Pazarcı esnafı ise kendilerine hayırlı işler dileyen Çerçioğlu'na maliyetlerin yüksekliğinden yakındı ve satış yapamadıklarını ifade etti. Pazardan alışveriş de yapan Çerçioğlu esnafa hayırlı işler diledi.

Anka Haber Ajansı