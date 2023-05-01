Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu Ve Selvi Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs’ta Emekçi Kadınlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu Ve Selvi Kılıçdaroğlu, 1 Mayıs’ta Emekçi Kadınlarla Buluştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte emekçi kadınlarla buluştu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte emekçi kadınlarla buluştu.

İncirliova'da çilek üreticileriyle bir araya gelen Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu kadınlarla birlikte çilek hasadı yaptı. İncirliova'da emekçi kadınlarla kahvaltı da yapan Selvi Kılıçdaroğlu ve Çerçioğlu, daha sonra Söke Serçin'e geçti ve burada Serçin Su Ürünleri Kooperatifi üyesi kadınlarla sohbet etti.

Ziyarette çocuklar Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Çerçioğlu'na baharın habercisi gelincik demeti armağan etti.

Anka Haber Ajansı

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