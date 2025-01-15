Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na Chp Ekonomi Heyeti’nden Ziyaret

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Ekonomi Heyeti'ni ağırladı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, Çerçioğlu'nu Aydın’daki başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı