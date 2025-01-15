Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na Chp Ekonomi Heyeti’nden Ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na Chp Ekonomi Heyeti’nden Ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Ekonomi Heyeti'ni ağırladı.

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Ekonomi Heyeti'ni ağırladı.

CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe öncülüğündeki ekonomi heyeti, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ile Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Başkan Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Yalçın Karatepe ve beraberindeki heyet, Çerçioğlu'nu Aydın’daki başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için CHP heyetine teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Zafer Partisi Eskişehir Eski İl Başkanı Bayram Bingöl Ak Parti’ye Geçti: “Zafer Partisi’nin Misyonu Sona Erdi”
Zafer Partisi Eskişehir Eski İl Başkanı Bayram Bingöl Ak Parti’ye Geçti: “Zafer Partisi’nin Misyonu Sona Erdi”
Bakan Uraloğlu’ndan Çukurova Havalimanı Yanıtı: “Yurt Dışı Finansman Kullanılmıştır”
Bakan Uraloğlu’ndan Çukurova Havalimanı Yanıtı: “Yurt Dışı Finansman Kullanılmıştır”
Müsavat Dervişoğlu‘Ndan Bahçeli’ye: “Kılıç Hakkının Ne Olduğunu Öğrenmesini Tavsiye Ediyorum”
Müsavat Dervişoğlu‘Ndan Bahçeli’ye: “Kılıç Hakkının Ne Olduğunu Öğrenmesini Tavsiye Ediyorum”
İsa Mesih Şahin: 'yeni Yol Grubunda Yer Almayacağım"
İsa Mesih Şahin: 'yeni Yol Grubunda Yer Almayacağım"
Chp'li Bakırlıoğlu: Ptt Neredeyse İflas Etmiş Durumda
Chp'li Bakırlıoğlu: Ptt Neredeyse İflas Etmiş Durumda
Chp’li Sarıbal: Akp Ve Saray Türkiye’nin Sosyal Kısırlık Sebebidir
Chp’li Sarıbal: Akp Ve Saray Türkiye’nin Sosyal Kısırlık Sebebidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakınları Pkk’lı Teröristlerce Katledilen Aileler İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yakınları Pkk’lı Teröristlerce Katledilen Aileler İle Görüştü