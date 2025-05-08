Aydın, Muğla, Denizli Ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Silivri'de Marmara Cezaevi’nde ziyaret etti. Çavuşoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun resmi X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin, “Hukuk darbesiyle başlayan sürecin dijital darbeyle devam ettiği sürece hep beraber yaşıyoruz. Bu anlamda da hep beraber kendi sayfalarımıza dahil olmak üzere bundan sonra Ekrem Başkanımıza sahip çıkacağız” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu ziyaretin ardından diğer başkanlarla birlikte cezaevi önünde açıklamada bulundu. Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Her anlamda ve her şartta Başkanımıza kefil olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz”

"19 Mart’ta başlayan darbe sürecinden sonra, özellikle toplumun bu yaşanan süreci, hukukun bu anlamda yaşamış olduğu garabeti, yargı eliyle hukukun ve siyasetin dizayn edilmesi çabası karşısında yaşadığımız süreci hem karşılıklı paylaştık hem dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Ekrem Başkanımızın gayet morali iyi, motivasyonu yerinde. İçeriden, bütün dostlarına, bütün sevenlere ve bu ülke toprağı içerisinde yaşayıp hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadele eden herkese karşı büyük bir sevgisi, selamı var. 19 Mart’tan bu yana, hep beraber bu sürecin doğru, düzgün ve toplum tarafından anlaşılabilmesi için mücadelemizi sürdürüyoruz. Ekrem Başkan'a yapıştırılmak istenen, iddia edilen olguların hiçbirinin Ekrem Başkan'ın üzerine yapışmayacağını da biliyoruz. Biz 4 belediye başkanı ve burada olmayan tüm belediye başkanlarımız, Ekrem Başkanımızın bu anlamda boğazından haram lokma geçmediğini ve Ekrem Başkanımızın üzerine yapıştırılmaya çalışılan iddiaların hiçbirinin gerçekle uzaktan yakından alakasının olmadığını ve her anlamda ve her şartta da Başkanımıza kefil olduğumuzu da bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli

Hukuk darbesiyle başlayan sürecin dijital darbeyle devam ettiği sürece hep beraber yaşıyoruz. Bu anlamda da hep beraber kendi sayfalarımıza dahil olmak üzere bundan sonra Ekrem Başkanımıza sahip çıkacağımızı da buradan da ifade etmek istiyoruz."

“19 Mayıs günü bir büyük mitingde, İzmir'de buluşacağız”

Çavuşoğlu, 19 Mayıs günü bir büyük mitingte İzmir'de buluşacaklarını da belirterek, "4 belediye başkanımız ve İzmir Belediye Başkanı ve diğer ilçe, il belediye başkanlarımızla beraber hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İzmir'in bu anlamdaki anlamı ve önemini de biliyoruz. İzmir kurtuluşun şehri. İzmir kuruluşun şehri. Biz de artık bu ülkenin, bu süreçten sonra gerçekten tekrar fabrika ayarlarına dönmesi, toplumun kendini güvende hissedebilmesi için de, o gün orada İzmir'den yeniden kuruluşu ve kurtuluşu da hep beraber çağrıda ve haykırışta bulunacağımızı da ifade ediyor, buradan tüm toplumumuza sesleniyoruz. Hep beraber o güzel günde. İzmir'de buluşacağız. 19 Mayıs’a giden bu süreçte de evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla donatacağız. Sayın başkanımızla beraber omuz omuza mücadele ederek Ekrem Başkanımızın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması noktasındaki mücadelesinde yanı başında olacağız. İlk günden bu yana, gerçekten Saraçhane direnişiyle beraber başlattığı o yolculukta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de bu anlamdaki mücadelesini de bir kez daha takdir ettiğimizi ve onunla beraber yol yürümekten de onur duyduğumuzu da ifade etmek istiyoruz."

Anka Haber Ajansı