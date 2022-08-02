Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde O.İ., para meselesi yüzünden tartıştığı Fuat Çürüksulu dövüp, tabancayla ayağından vurdu.

Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)-AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde O.İ., para meselesi yüzünden tartıştığı Fuat Çürüksulu dövüp, tabancayla ayağından vurdu. Şüpheli ile oğlu gözaltına alınırken, Çürüksulu hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, O.İ., aralarında alacak meselesi bulunan Fuat Çürüksulu'yu apart otelin önüne çağırdı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmaya O.İ.'nin oğlu K.İ. (16) de karıştı. Baba-oğul, bir süre Çürüksulu'yu dövdü. Daha sonra O.İ., tabancasını çıkartarak, Çürüksulu'yu sol ayak bileğinden vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fuat Çürüksulu'nun ameliyata alınacağı belirtildi. Bu arada gözaltına alınan baba-oğulun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Aydın'da Alacak Kavgası; 1 Yaralı, 2 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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