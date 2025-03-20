Aydın’da Demokrasi Çağrısı: “Yargıyı Sopa Olarak Kullanmayın"

Aydın’da Demokrasi Çağrısı: “Yargıyı Sopa Olarak Kullanmayın"

Aydın’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yürüyüş gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yürüyüşü sonrasında, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak seçim çağrısında bulundu ve “Milletimizin iradesine göz diken, adaleti ayaklar altına alan zihniyete karşı omuz omuza dayanışma ruhuyla buradayız” ifadelerini kullandı.

Haber: Osman Bekar

(AYDIN) - Aydın’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin yürüyüş gerçekleştirildi. CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yürüyüşü sonrasında, demokrasi ve adalet vurgusu yaparak seçim çağrısında bulundu ve “Milletimizin iradesine göz diken, adaleti ayaklar altına alan zihniyete karşı omuz omuza dayanışma ruhuyla buradayız” ifadelerini kullandı.

Aydın'da CHP il ve ilçe örgütleri, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş, Sevgi Yolunda bir araya gelerek, kent meydanına kadar olan yürüdü. Yürüyüş öncesinde konuşan CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, şunları söyledi:

"Milletimizin iradesine göz diken, adaleti ayaklar altına alan, hak ve hukuku siyasi ikballeri için çiğneyen zihniyete karşı omuz omuza, dayanışma ruhuyla bugün buradayız. Dayanışma ruhumuz çığ gibi büyüyor. Kurulan kumpaslara karşı haksızlığa boyun eğmeyen tüm vatandaşlarımız ile yürüyüşümüz daha çok inançla, daha çok azimle, daha çok cesaretle devam ediyor. Bugün birilerinin gözlerinde korku ve koltuk kaygısı yer edinmişken, bizlerin gözlerinde umut, bizlerin gözlerinde inanç, bizlerin gözlerinde cesaret var. Bizlerin gözlerinde halk sevgisi, memleket sevgisi var. Bizlerin gözünde vatan var, bayrak var.

Ey saray zihniyetinin sahibi olanlar, ey kötülük düzeninin başrolünde saltanat sürenler; kirli kumpaslarla, ayak oyunlarıyla, yargıyı sopa olarak kullanmayın. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Halk ile mertçe yarışın. Sandığı getirin, boyunuzun ölçüsünü alın."

Anka Haber Ajansı

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