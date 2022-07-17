Aydın'da Orman Yangını

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.

​Yangın, Nazilli'nin Kırcaklı mevkisindeki ormanda, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı