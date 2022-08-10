Aydın'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında, Nazilli-Bozdoğan yolu Yazırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den Bozdoğan yönüne giden Mehmet Sedat Başar'ın (32) kullandığı 09 E 6764 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Orhan Ertem (43) yönetimindeki 35 BAD 46 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ertem'in kullandığı otomobil, şarampole devrilirken, Başar'ın otomobili ise bariyere çarparak durdu. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Başar, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Yaralanan Başar ve diğer sürücü Ertem ile yanındaki Cihan Topsakal (37), ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Mehmet Sedat Başar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Aydın'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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