Aydın'da Tır, Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aydın'da Tır, Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde kamyonete arkadan çarpan TIR şoförü Mehmet Ali Tekeoğlu (50) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde kamyonete arkadan çarpan TIR şoförü Mehmet Ali Tekeoğlu (50) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aydın-İzmir Otoyolu Ovaeymir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Tekeoğlu idaresindeki 09 AEL 838 plakalı TIR, seyir halindeyken H.Y. yönetimindeki 09 UG 675 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın ön kısmında büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü Mehmet Ali Tekeoğlu, direksiyon kabininde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarılan Tekeoğlu ile kamyonet sürücüsü H.Y ve kamyonette yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralı olarak Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Tekeoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Aydın'da Tır, Kamyonete Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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