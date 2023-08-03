Aydınlı Pazarcı: “Önceden Gaz, Su, Ekmek Kuyruğu Yok Muydu? Hepsi Vardı, Şu Anda Kuyruk Yok Ama Alım Da Yok”

Aydınlı Pazarcı: “Önceden Gaz, Su, Ekmek Kuyruğu Yok Muydu? Hepsi Vardı, Şu Anda Kuyruk Yok Ama Alım Da Yok”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın talimatıyla kadın kolları başkanları, tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir’in Aydın’da sohbet ettiği bir pazarcı, “Cahil bir kesim bizi uçurumun kenarında şu anda atıyor aşağı. Okumuş nesil olsa bu böyle olmaz, istemiyorlar okumuş nesil. Bunlar yok muydu önceden; gaz, su, ekmek kuyruğu yok muydu? Hepsi vardı, şu anda kuyruk yok ama alım da yok” diye dert yandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın talimatıyla kadın kolları başkanları, tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinliyor. CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir’in Aydın’da sohbet ettiği bir pazarcı, “Cahil bir kesim bizi uçurumun kenarında şu anda atıyor aşağı. Okumuş nesil olsa bu böyle olmaz, istemiyorlar okumuş nesil. Bunlar yok muydu önceden; gaz, su, ekmek kuyruğu yok muydu? Hepsi vardı, şu anda kuyruk yok ama alım da yok” diye dert yandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın talimatı ile kadın kolları başkanları tüm yurtta pazar yerlerini ziyaret ediyor, vatandaşları dinliyor. CHP Aydın İl Kadın Kolu Başkanı Ayşe Özdemir de bu kapsamda Aydın’da bir pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Özdemir’in “500 lirayla pazar görülmüyor artık değil mi” diye sorduğu pazarcı, “500 lira yetmiyor artık meyveye, patatese, soğana” yanıtını verdi.

Başka pazarcı da alım gücünün olmadığına dikkat çekerek “Şunun nasıl üretildiğini bilen insan dahi gözünü kapatmış. Kısacası cahil bir kesim bizi uçurumun kenarında şu anda atıyor aşağı. Okumuş nesil olsa bu böyle olmaz, istemiyorlar okumuş nesil. Bunlar yok muydu önceden; gaz, su, ekmek kuyruğu yok muydu? Hepsi vardı, şu anda kuyruk yok ama alım da yok” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik’ten Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’na Ziyaret
Chp Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik’ten Bozüyük Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu’na Ziyaret
Kdz. Ereğli Belediyesi Chp Meclis Üyesi Osman Yeniköy, İlçe Başkanlığı Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti
Kdz. Ereğli Belediyesi Chp Meclis Üyesi Osman Yeniköy, İlçe Başkanlığı Adaylığı İçin Görevinden İstifa Etti
Chp'li İzzet Akbulut: "Hayat Pahalılığını Düşürecek Önlemlerin Alınmasını Talep Ediyoruz"
Chp'li İzzet Akbulut: "Hayat Pahalılığını Düşürecek Önlemlerin Alınmasını Talep Ediyoruz"
Malatya Güzelbahçe Konteyner Kentte Aşure Dağıtıldı
Malatya Güzelbahçe Konteyner Kentte Aşure Dağıtıldı
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti
Faik Öztrak'tan Devlet Bahçeli'ye: "Aç Tavuk Kendini Darı Ambarında Sanırmış"
Faik Öztrak'tan Devlet Bahçeli'ye: "Aç Tavuk Kendini Darı Ambarında Sanırmış"
Chp’li Uzun, “Akbelen Ormanı” İçin Tbmm Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: “Bu Vebal İktidarın Boynuna…”
Chp’li Uzun, “Akbelen Ormanı” İçin Tbmm Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: “Bu Vebal İktidarın Boynuna…”