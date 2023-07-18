Ayhan Barut: “2 Senede, En Temel Girdi Olan Mazota Tam 5 Kat Zam Geldi. Allah'tan Korkun, Kuldan Utanın”

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından çiftçilerin sorunlarını dinledi. Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Helvacı köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ok, "Traktörü tarlaya götürüp tarla süreceğim ama mazot 35 lira oldu. Artık değil tarlaya gidip sürmek, kontağını çeviremiyoruz. Biz, devletin yaptığı zamlardan sonra çiftçiliği bırakıyoruz” dedi. Barut ise “2 senede, en temel girdi olan mazota tam beş kat zam geldi. Allah'tan korkun, kuldan utanın” diye ko

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, akaryakıta yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından çiftçilerin sorunlarını dinledi. Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Helvacı köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ok, "Traktörü tarlaya götürüp tarla süreceğim ama mazot 35 lira oldu. Artık değil tarlaya gidip sürmek, kontağını çeviremiyoruz. Biz, devletin yaptığı zamlardan sonra çiftçiliği bırakıyoruz” dedi. Barut ise “2 senede, en temel girdi olan mazota tam beş kat zam geldi. Allah'tan korkun, kuldan utanın” diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Karataş’ın Helvacı köyünde çiftçilerle bir araya geldi. Barut, akaryakıta yapılan ÖTV zammıyla ilgili şunları söyledi:

"ÇİFTÇİLERİ BİTİRMEYE YEMİNLİ MİSİNİZ"

"Fedakar çiftçilerimiz, elleri nasırlı, alınları terli çiftçilerimiz, her türlü zor koşullarda tüm fedakarlıkları yaparak üretmeye çalışıyor. AKP iktidarı ise maalesef çiftçileri ürettirmez hale getirdi. Çiftçiler çok büyük sıkıntılar çekiyor ve perişan durumdalar. Bundan 2 yıl önce, 2021 yılında mazotun litresi 7 liraydı. Traktörlerin çeşidine göre değişmekle birlikte, 80 ile 100 litre arasında olan deposu 2 sene önce 700 liraya dolarken şimdi 3 bin 500 lira ile dolmaktadır. 2 senede, en temel girdi olan mazota tam beş kat zam geldi. Allah'tan korkun, kuldan utanın.

Çiftçileri bitirmeye yeminli misiniz? Tarımda, üretimde toplamda 3,5 milyar litre mazot kullanılmaktadır. Mazotta verilen destek, toplamda çiftçilerimiz ödenen, 12 milyar TL'dir. Oysa bir gecede mazotla ilgili yaklaşık 18 milyar civarında vergi yükü getirerek çiftçinin belini kırdılar. Şu anda çiftçi kara kara düşünüyor, ne yapacağını bilemez durumda. Üretime destek verin, çiftçiye destek verin; yaptığınız bu zamları, bu vergileri derhal geri alın ve kaldırın."

"DEVLETİN YAPTIĞI ZAMLARDAN SONRA ÇİFTÇİLİĞİ BIRAKIYORUZ"

Helvacı köyünde çiftçilik yapan Ahmet Ok ise şöyle konuştu:

"Bu şartlar altında çiftçilik yapacak durumda değiliz. Traktörü tarlaya götürüp tarla süreceğim ama mazot 35 lira oldu. Artık değil tarlaya gidip sürmek, kontağını çeviremiyoruz. Bu fahiş zamlardan sonra artık ne çiftçilik yapabileceğiz ne tarla ekebileceğiz ne mahsul yapabileceğiz. Biz, devletin yaptığı zamlardan sonra çiftçiliği bırakıyoruz."

Anka Haber Ajansı