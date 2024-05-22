Ayhan Barut: Buğday Taban Fiyatı Hemen Açıklanmalı. Taban Fiyat En Az 15 Lira Olmalı

CCHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, güney bölgelerde buğday hasadının büyük ölçüde bitmesine rağmen, taban fiyatın hâlâ açıklanmamasına tepki gösterdi. Barut, bir kilo buğdayın maliyetinin 11 lira olduğunu belirterek açıklanacak taban fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, güney bölgelerde buğday hasadının büyük ölçüde bitmesine rağmen, taban fiyatın hâlâ açıklanmamasına tepki gösterdi. Barut, bir kilo buğdayın maliyetinin 11 lira olduğunu belirterek açıklanacak taban fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini söyledi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney illerinde buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığına dikkat çekerek, "Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ya da AKP iktidarı henüz buğday taban fiyatını açıklamadı. Bu durum buğday üreticilerimizi sıkıntıya sokuyor. Üreticiler ne yapacağını bilmiyor. AKP iktidarı, 2024 yılında 1 kilogram buğdayın fiyatını en az 15 lira olarak açıklamalıdır. Kilogramda en az 11 lira maliyeti olan buğdayın fiyatını bir an önce 15 lira olarak açıklayın. Aksi takdirde buğday üreticisi hızla tarımdan ve buğday ekiminden uzaklaşacaktır" dedi.

"700 bin çiftçi tarımdan uzaklaşmıştır"

AKP iktidara geldiğinde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre 2 milyon 800 bin çiftçi bulunduğunu anımsatan Barut, "Bugün 2 milyon 100 bine düşmüştür bu sayı. Yani 700 bin çiftçi tarımdan uzaklaşmıştır. Neden? Çünkü yanlış tarım politikaları sonucu çiftçi hızla tarımdan uzaklaşıyor. Aynı şekilde AKP iktidara geldiğinde çiftçilerin kamu kurumlarına, bankalara ve özel sektöre borcu 2.5 milyar liraydı. Bugün 750-800 milyar sınırına geldi" diye konuştu.

"İktidarın ithalat sevdası nedeniyle hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur etmişlerdir"

Barut, borç batağına saplanan çiftçinin perişan edildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Çiftçi artık borç batağına saplandı. Bugün üreten ürettiğinden kazanamaz durumda, tüketen de pahalı tüketir hale gelmiştir. İşte iktidarın ithalat sevdası nedeniyle hem üreticiyi hem tüketiciyi mağdur etmişlerdir. Tam 22 yıllık AKP iktidarı döneminde 85 milyon ton buğday ithal edildi, kendi üreticimize verilmesi gereken 25 milyar dolar para yabancı çiftçiye gitmiştir. Her yıl neredeyse 10 milyon ton buğday ithalatı yapar hale getirildi ülkemiz.

Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz. Üreticilerimizin binbir emekle ürettiği, ilaçtan tohuma, mazota, gübre ve elektriğe kadar her girdinin fahiş zamlandığı bu ortamda üreticinin sesi duyulsun. Geçen sene 8.25 lira buğday fiyatı artı 1 lira destek verilmişti. Bu şartlarda bu sene en az 15 lira fiyat açıklanmalıdır. Bir dokunup bin ah işittiğimiz çiftçiyi desteklerseniz, tüketiciyi de desteklemiş olursunuz."

Anka Haber Ajansı