Ayhan Barut: “Emeklilerimizin Hakkı Açlık Ve Yoksulluk Sınırının Altında Bir Maaş Değildir"

Ayhan Barut: “Emeklilerimizin Hakkı Açlık Ve Yoksulluk Sınırının Altında Bir Maaş Değildir"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Emeklilerimizin hakkı açlık ve yoksulluk sınırının altında bir maaş değildir. Açıklanan zam oranlarıyla bile emeklilerinin aldıkları maaş, yoksulluk sınırının çok gerisindedir. Açlık sınırının bile en az 6 bin lira altında kalıyor. Bu reva mıdır? Emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemeye çalışmayın. Emekli kök aylıklarının yıllar içerisinde gerilemesine çözüm bulun. Seyyanen zamla kök aylıklarını tamamlayın. Üstüne tüm emeklilere enflasyon ve ek zam artışı uygulayı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Emeklilerimizin hakkı açlık ve yoksulluk sınırının altında bir maaş değildir. Açıklanan zam oranlarıyla bile emeklilerinin aldıkları maaş, yoksulluk sınırının çok gerisindedir. Açlık sınırının bile en az 6 bin lira altında kalıyor. Bu reva mıdır? Emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemeye çalışmayın. Emekli kök aylıklarının yıllar içerisinde gerilemesine çözüm bulun. Seyyanen zamla kök aylıklarını tamamlayın. Üstüne tüm emeklilere enflasyon ve ek zam artışı uygulayın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılacağını, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de ek yüzde 5 zam verileceğini açıkladı. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Barut, şunları söyledi:

“Emeklilerimizin hakkı açlık ve yoksulluk sınırının altında bir maaş değildir. Açıklanan zam oranlarıyla bile emeklilerinin aldıkları maaş, yoksulluk sınırının çok gerisindedir. Açlık sınırının bile en az 6 bin lira altında kalıyor. Bu reva mıdır? Kirasını ödeyemeyen, faturalarını yatıramayan, evine et alamayan, torunlarına harçlık bile veremeyen emeklilere yapılan zulmü kabul etmiyoruz. Açlık, yoksulluk ve sefalet emeklilerin kaderi değildir. Emeklileri en düşük emekli aylığında eşitlemeye çalışmayın. Emekli kök aylıklarının yıllar içerisinde gerilemesine çözüm bulun. Seyyanen zamla kök aylıklarını tamamlayın. Üstüne tüm emeklilere enflasyon ve ek zam artışı uygulayın. Emeklilerimize açlık, sefalet ve yoksulluk dayatmasına son verin. Acilen emekli maaşı zam oranlarını insanca yaşam koşullarını gözeterek düzeltin.”

Anka Haber Ajansı

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