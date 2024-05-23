Ayhan Barut: "Ülkemize Yönelik Örtülü Vize Ambargosuna Kayıtsız Kalan Akp İktidarını Kınıyoruz"

Ayhan Barut: "Ülkemize Yönelik Örtülü Vize Ambargosuna Kayıtsız Kalan Akp İktidarını Kınıyoruz"

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yurttaşların yaşadığı vize mağduriyetine dikkat çekerek, “Ülkemize yönelik örtülü vize ambargosuna kayıtsız kalan AKP iktidarını kınıyoruz, çözüm üretmeye çağırıyoruz" dedi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, yurttaşların yaşadığı vize mağduriyetine dikkat çekerek, “Ülkemize yönelik örtülü vize ambargosuna kayıtsız kalan AKP iktidarını kınıyoruz, çözüm üretmeye çağırıyoruz" dedi.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Avrupa seyahatleri için Schengen vizesi başvurularındaki ret oranlarının katlanarak arttığına, Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatleri için Schengen vizesi başvurularında 2019'da yüzde 9,7 olan ret oranı, 2023 yılında yüzde 16,1'e yükseldiğine işaret etti. Barut yaptığı açıklamada, iktidarı vize sorununa acil çözüm üretmeye çağırdı.

Barut, şunları söyledi:

"Ülkemizin itibarı zedeleniyor, yurttaşlarımız mağdur ediliyor. Gerek turistik gerek iş ya da eğitim için yurt dışına çıkması gereken insanlarımızın vize sorunu büyüyor. Ülkemize yönelik örtülü vize ambargosuna kayıtsız kalan AKP iktidarını kınıyoruz, acil çözüm üretmeye çağırıyoruz.

Halkımızın vize sorunu artarak sürüyor. Türk vatandaşlarının Avrupa seyahatleri için Schengen vizesi başvurularında 2019'da yüzde 9,7 olan ret oranı, 2023 yılında yüzde 16,1'e yükseldi. Turistik gezilerin yanı sıra iş için veya sanat, eğitim, spor veya kültürel amaçlı Avrupa’ya gitmek isteyenler, hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü vize alınamıyor. Seyahat acenteleri de, konsolosluk ve büyükelçiliklerde vize işlemi yapan şirketlerden randevu alamıyor. İnternet üzerinden randevu açılsa da hemen doluyor, aylar sonraya atıyor.

İltica talepleri ve gri pasaportlu kaçakların da etkisi ile başvuruların büyük bölümü reddediliyor, ödenen ücretler yanıyor. İnsanların seyahat özgürlüğü elinden alınıyor. Ülkemizin itibarını zedeleyen, yurttaşlarımızı mağdur eden vize sorununa kayıtsız kalan AKP iktidarını kınıyoruz."

Anka Haber Ajansı

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