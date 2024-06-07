Ayhan Barut'tan Hububat Fiyatlarına Tepki: "Açıkladığınız Bu Fiyatı Alıp Başınıza Çalın"

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sadece sosyal medya hesaplarından açıkladığı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. Barut, "Mazottan gübreye tüm maliyetler katlanarak artarken bu sene maliyeti 11 lirayı aşan buğdaya utanmadan bu fiyatları verenler çiftçinin ölüm fermanını imzalayarak selasını okudular" dedi.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sadece sosyal medya hesaplarından açıkladığı hububat alım fiyatlarına tepki gösterdi. Barut, "Mazottan gübreye tüm maliyetler katlanarak artarken bu sene maliyeti 11 lirayı aşan buğdaya utanmadan bu fiyatları verenler çiftçinin ölüm fermanını imzalayarak selasını okudular" dedi.

Hububat fiyatlarının çiftçinin ölüm fermanı olduğunu, fiyatın bir kilo buğdayın üretim maaliyetinin altında olduğunu belirten CHP’li Barut, "'Buğday üreticisi bu fiyatlarla ayakta kalamaz" diyerek, şöyle devam etti:

"Bu sene buğdaya hiç utanıp sıkılmadan 1 liralık artışla 9 lira 25 kuruş, arpaya 25 kuruşluk artışla 7 lira 25 kuruş reva gördüler. Ey AKP iktidarı, Tarım Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, açıklanan 2024 yılı buğday fiyatları çiftçinin ölüm fermanıdır. Çiftçinin önce idam fermanını imzaladınız, arkasından selasını verdiniz. Bu yıl 1 kilogram buğdayın üretim maliyetinin 11 lira olduğuna dikkat çeken Barut, "Bunu defalarca Meclis kürsüsünden ve sahada çiftçilerle birlikte gündeme getirdik. Ama Mısır'daki sağır sultan duydu, siz duymadınız. Sizin çiftçiyle ilgili alıp veremediğiniz ne var? Çiftçiye gareziniz nedir? Maliyet 11 lira, açıklanması gereken fiyat 15 lirayken geçen sene 8.25 lira olan fiyata yüzde 11 artışla 9.25 lira veriliyor. Açıkladığınız bu fiyatı alıp başınıza çalın. Bu çiftçiyi öldürür, çiftçinin ölüm fermanıdır. Buğday üreticisi bu fiyatlarla ayakta kalamaz."

"Utanıp sosyal medyadan duyurdular"

Geçen yıldan bugüne tarımda kullanılan tüm girdilerin en az yüzde 100 oranında arttığını ifade eden Barut, sözlerini şöyle tamamladı:

"TÜİK'in bile açıkladığı tarım enflasyonu yüzde 70'lerdeyken hububatta açıklanan bu fiyat, Allah'tan reva mıdır? Nedir çiftçiye alıp veremediğiniz? Açıklanan fiyatı beğenmemiş olacaklar ki, utanmış olmalılar ki sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Eğer yeterli fiyat olsaydı, bütün hükümet şov yaparak fiyat açıklardı. Açıklanan fiyat buğday üreticisinin ölüm fermanı olduğu için utançtan böyle açıklıyorlar. Derhal acilen bu fiyatı 15 lira olarak revize edin. Aksi takdirde çiftçi ve buğday üreticisi kalmaz. Ama AKP iktidarı çiftçiyi yok etmek istiyor."

Anka Haber Ajansı